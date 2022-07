Brytyjski gwiazdor deklaruje, co dalej. Chce trenować Emmę Raducanu

Wybitny brytyjski tenisista Andy Murray podzielił się wyznaniem, co chciałby robić po zakończeniu kariery zawodniczej. Nie da się ukryć, że ten moment powoli się zbliża, bo Szkot ma 35 lat.

- Kiedy zakończę karierę chciałbym zostać trenerem. Uważam bowiem, że przeżyłem w karierze wiele doświadczeń, którymi mógłbym się podzielić. Nie tylko takich czysto tenisowych, ale też doświadczeń, które wpłynęły na moją osobowość - podkreślił Brytyjczyk.

Być może miał na myśli m. in. długą walkę o powrót do pełnej sprawności po poważnych problemach zdrowotnych.

Andy Murray: Chciałbym trenować Raducanu i Alcaraza

35-latek wyjawił, z kim najchętniej by współpracował, gdyby miał wybierać spośród zawodników aktualnie funkcjonujących w Tourze. - Jeśli chodzi o żeński tenis, to chętnie pracowałbym z Emmą Raducanu - oświadczył Murray. - Natomiast jeśli chodzi o ATP Tour, to byłbym zachwycony mogąc pracować z takim zawodnikiem, jak Carlos Alcaraz. Wygląda mi na chłopaka, który pracuje bardzo ciężko i naprawdę kocha ten sport.

Aczkolwiek Murray przyznał, że ciekawie byłoby też trenować Stefanosa Tsitsipasa.

Szkot nigdy nie ukrywał, że pasjonują go mecze zarówno męskiego, jak i żeńskiego tenisa. Sam w przeszłości miał okazję pracować z trenerką - Amelie Mauresmo.

Emma Raducanu na Instagramie:

Instagram Post

Andy Murray:

Instagram Post