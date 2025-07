Brytyjczycy zgotowali Ostapenko piekło na Wimbledonie. Łotyszka została wyeliminowana

Dyspozycja Jeleny Ostapenko przed tegorocznymi zmaganiami na kortach Wimbledonu była wielką niewiadomą. A to m.in. dlatego, że kilka dni temu Łotyszka skreczowała w starciu z Alexandrą Ealą. Po wygraniu pierwszego seta 6:0, 28-latka z Rygi zaczęła mieć problemy w potyczce z reprezentantką Filipin. W trzeciej odsłonie pojedynku poprosiła o pomoc medyczną, a później skreczowała przy stanie 2:3. Powodem okazała się kontuzja lewej stopy. Przy ostatniej rozegranej akcji wyraźnie kulała. Następnie Ostapenko wycofała się także z debla .

Ostapenko rozpoczęła spotkanie nietypowo... W premierowej akcji popełniła błąd stóp przy pierwszym podaniu, a następnie zaliczyła podwójny błąd serwisowy. Od tego momentu wygrała jednak... siedem punktów z rzędu. Łotyszka szybko uzyskała prowadzenie 3:0. Kartal miała okazję, by odrobić stratę przełamania w piątym gemie, posiadała dwa break pointy. Jelena ciągle pilnowała przewagi, aż do stanu 5:2. Od tego momentu nastąpił zwrot akcji. Łotyszka dała się dogonić przeciwniczce, w trakcie dziesiątego rozdania nie wykorzystała żadnego z trzech setboli. Na tym problemy tenisistki z Rygi się nie zakończyły. Przegrała także dwa kolejne gemy i tym oto sposobem Sonay dokonała powrotu z 2:5 na 7:5 w premierowej odsłonie batalii.

Druga część rywalizacji miała niemal identyczny początek, co w pierwszej. Na "dzień dobry" Ostapenko wypracowała sobie przewagę i wyszła na 3:0. Tym razem przypilnowała jednak różnicy, a na koniec - nawet ją powiększyła. Mogła to zrobić już w szóstym gemie, gdy miała trzy break pointy, ale ostatecznie do kolejnego przełamania na korzyść Jeleny doszło dopiero w trakcie ósmego rozdania. Set zakończył się wynikiem 6:2 na korzyść 28-latki.