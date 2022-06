Brytyjczycy uradowani. Ich zawodniczka pokonała faworytkę

To największy sukces Boulter w historii jej występów w turniejach wielkoszlemowych. Do tej pory dochodziła najwyżej do drugiej rundy.

Z kolei Pliškova to następna zawodniczka z czołowej "10", która pożegnała się już z Wimbledonem. Wcześniej odpadły Estonka Anett Kontaveit (2.), Amerykanka Danielle Collins (7.) czy Hiszpanka Garbine Muguruza (9.).

Wimbledon. Katie Boulter zwycięstwo dedykuje zmarłej babci

"Brakuje mi słów. Dosłownie się trzęsę. Widownia była niesamowita, dzięki, że pomogliście mi przejść dalej" - przyznała Boulter po meczu na korcie centralnym.

Niespełna 26-letnia (urodziny 1 sierpnia) Brytyjka przyznała, że to zwycięstwo przyszło w trudnym dla jej rodziny momencie.

Reklama

"Dwa dni temu zmarła moja babcia i tę wygraną chcę jej zadedykować" - stwierdziła ze łzami w oczach.

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać mecze Igi Świątek w telewizji i internecie?

Mecze 135. edycji Wimbledonu, między innymi z udziałem Igi Świątek, oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6.

Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alastair Gray - Taylor Fritz 0:3. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Wyniki drugiej rundy gry pojedynczej:

Katie Boulter (W. Brytania) - Karolina Pliškova (Czechy, 6.) 3:6, 7:6 (7-4), 6:4