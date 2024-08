Brutalny atak w sieci. Świątek natychmiast reaguje i od razu dostaje wsparcie

Hejt w sieci. Nie tylko Iga Świątek. Coco Gauff też reaguje na krzywdę Caroline Garcii

"Może wydawać się wam, że to nas nie rusza. Ale rusza. Jesteśmy tylko ludźmi. A czasami, kiedy otrzymujemy tego typu wiadomości jesteśmy naprawdę już zniszczeni emocjonalnie porażką w turnieju, a co dopiero tym. To wywołuje spore szkody. Wielu przede mną poruszało tę kwestię. A wciąż nie doszło do żadnego postępu" - to fragment posta opublikowanego przez 30-letnią Francuzkę.