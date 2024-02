Brutalna weryfikacja byłej liderki rankingu. Zapowiadała walkę ze Świątek

Wiem, że to co mówię, może zabrzmieć dość odważnie, ale zdaję sobie sprawę, do czego jestem zdolna. Za to co powiem, ludzie prawdopodobnie będą mnie potępiać. Ale nie sądzę, że przesadą będzie dla mnie powiedzenie, że widzę tam siebie. Mam nadzieję, że uda mi się tam dotrzeć w tym roku

~ zapowiedziała Osaka, zapytana o liderki rankingu WTA.