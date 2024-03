Brudne zagrywki przeciwko Świątek. Rywalka próbowała groteskowych ruchów

Iga Świątek po pokonaniu w 1/8 finału reprezentującej Kazachstan Julii Putincewej awansowała do ćwierćfinału turnieju w Indian Wells. Rywalka sportowo nie była w stanie przeciwstawić się aktualnej liderce rankingu WTA, ale próbowała różnych brudnych sztuczek, by wytrącić ją z rytmu. Posunęła się nawet do zagrań, które wyglądały wręcz groteskowo, ale i to nie pomagało. Ostatecznie grająca w barwach Kazachstanu Rosjanka tylko naraziła się na śmieszność.