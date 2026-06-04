Brudna strona tenisa. Ogłoszono bezwzględny werdykt ITIA. Jednak dyskwalifikacja

Ołeksandr Owczarenko klasyfikowany jest obecnie na 570. pozycji w rankingu ATP. W okresie największe świetności wskoczył do trzeciej setki zestawienia. W najbliższym czasie raczej nie zanotuje jednak spektakularnego awansu.

24-latek został właśnie zawieszony przez ITIA na sześć tygodni. Dodatkowo ukarano go grzywną w wysokości 2 tys. dolarów (połowa tej kwoty jest odroczona na okres próby).

Ołeksandr Owczarenko odpocznie przymusowo od tenisa. To niejedyne nazwisko na liście ukaranych

Owczarenko odpowie w ten sposób za "niezgłoszenie faktów lub podejrzeń korupcji oraz za zmowę przy obstawianiu meczów tenisowych". Nie podano dokładnie okoliczności oraz okresu, w jakim miało dochodzić do niecnych praktyk.

Ukrainiec został zawieszony do 29 czerwca 2026 roku. Jak zawsze w przypadku tego typu sankcji, nie może brać udziału w zawodach ani uczestniczyć w żadnych wydarzeniach organizowanych lub zatwierdzonych przez ITF, ATP i stowarzyszenia krajowe.

Wcześniej w tej samej sprawie winnym uznany został również Włoch Federico Colelli. Jego z kolei zawieszono na dwa miesiące. Zarzuty usłyszał dokładnie te same, które przedstawiono Owczarence.

Przeprowadzone dochodzenie to dalszy ciąg przestępczej historii z Grigorem Sarkisjanem w roli głównej. Został on skazany na pięć lat więzienia za stworzenie siatki zajmującej się fingowaniem przebiegu i ustawianiem wyników meczów tenisowych. Proceder prowadzony był na terenie całej Europy.

Do brudnej gry wciągnięto około 180 zawodników. Ujawniono nielegalny dochód w wysokości dziewięciu milionów dolarów. Sprawa ma jednak charakter rozwojowy.

Ołeksandr Owczarenko Seshadri Sukumar Newspix.pl

Ołeksandr Owczarenko Seshadri Sukumar Newspix.pl





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