Lasek Golęciński to miejsce, które doskonale znają mieszkańcy stolicy Wielkopolski. Pośród niego położone są obiekty sportowe: stadion żużlowy, lekkoatletyczny, a także Park Tenisowy Olimpia. I właśnie ten ostatni obiekt przez ostatnie siedem dni tętnił życiem od rana do wieczora. Wszystko za sprawą tenisowego challengera ATP Enea Poznań Open, który odbył się po raz 31. w historii.

Tutaj rodziły się światowe gwiazdy

W przeszłości w Poznaniu triumfowali m.in. David Goffin (2014) czy Pablo Carreno-Busta (2015). Belg i Hiszpan występowali w Poznaniu na początku swojej kariery. Na poznańskiej mączce grali także późniejsze "jedynki" rankingu ATP - Marat Safin, Jewgienij Kafielnikow i Juan Carlos Ferrero. Młodsi kibice pamiętają na pewno Caspera Ruuda, który przyjechał do Poznania w wieku 19 lat i odpadł w drugiej rundzie.

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Na liście triumfatorów są także trzy polskie nazwiska: Jerzy Janowicz (2012), Hubert Hurkacz (2018) i Maks Kaśnikowski (2024). To właśnie tutaj pierwszy krok do dużej kariery zrobili Janowicz i Hurkacz, a wielu ekspertów twierdzi, że "papiery" na dobrą grę ma także 22-letni Warszawianin, który niestety wiele miesięcy stracił przez kontuzje. W tym roku Kaśnikowski pożegnał się z turniejem na etapie drugiej rundy, ale był zadowolony ze swojego występu.

Żar lał się z nieba. Najpierw Samba, a potem jednoosobowa Poleczka

Najważniejszym dniem turnieju Enea Poznań Open 2026 była oczywiście sobota. To tego dnia zaplanowano wielki finał singla, a także gry podwójnej. Kilkanaście minut po godzinie 14:00 na rozgrzany (było ponad 30 stopni Celsjusza) i wypełniony po brzegi kort centralny wyszli Facundo Diaz Acosta i Gustavo Heide. Wiele godzin przed meczem mieliśmy "sold out", co pokazało, że poznańscy kibice żyją nie tylko Lechem Poznań, ale chcą także oglądać inne wydarzenia sportowe na światowym poziomie.

Sport był tego dnia równie ważny jak nawadnianie się, wachlowanie oraz poszukiwanie skrawka cienia. Kibice, którzy odwiedzali Park Tenisowy Olimpia w poprzednich dniach, przewidywali, że finał będzie toczył się pod dyktando Argentyńczyka, który w tym roku wygrał już trzy turnieje rangi challenger. Tymczasem Heide dominował od początku meczu, a spotkanie trwało niespełna 1,5-godziny. To było pierwsze w historii zwycięstwo Brazylijczyka na poznańskiej ziemi. - Uwielbiam poznańską publiczność, przez cały mecz nas dopingowali, więc jestem za to wdzięczny - mówił łamaną angielszczyzną 24-latek.

Heide po meczu pół żartem, pół serio przyznał, że zależało mu na czasie, bo ma samolot do Londynu, gdzie rozgrywać będzie eliminacje wielkoszlemowego Wimbledonu.

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Latynoski finał nie porwał tłumów. Wielu kibiców postanowiło zostać na finale gry deblowej, który rozpoczął się kilkanaście minut po singlowym starciu. Jego aktorami było aż trzech Polaków. Karol Drzewiecki i Piotr Matuszewski zagrali z Szymonem Walkowem i Sergio Martosem Gornesem. Górą był polsko - hiszpański duet, a 30-letni Wrocławianin napisał przepiękną historię, bowiem stał się pierwszym tenisistą, który trzykrotnie triumfował w Poznaniu. Uczynił to w 2018 i 2022 roku. Tak więc triumfuje w poznańskim turnieju w czteroletnim cyklu.

Rok pracy, 7 dni emocji. Minister Rutnicki śledził finał

31. edycja Poznań Open to już przeszłość. - Bardzo serdecznie dziękujemy kibicom, że byli z nami pomimo deszczu i upalnego słońca. Szczególne podziękowania składamy na ręce osób, które przykładają się do tego wydarzenia. Pracuje tutaj około 300 osób - mówiła dyrektor zarządzająca Parkiem Tenisowym Olimpia, Ewelina Sterczewska.

Na finale obecny był m.in. minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki, który w samych superlatywach wypowiadał się o turnieju i miejscu, w którym jest on rozgrywany. Podkreślił, że właśnie ruszył program modernizacji kompleksów tenisowych, na który przeznaczone zostanie ponad 80 milionów złotych. Być może pieniądze także trafią do malowniczego obiektu w Poznaniu, aby w kolejnych latach to miejsce stało się jeszcze piękniejszą wizytówką tenisową nie tylko stolicy Wielkopolski, ale całego kraju.

Komplet publiczności na finale Enea Poznań Open 2026 Pawel Rychter / Enea Poznan Open materiały prasowe

Oto najlepsi zawodnicy turnieju singlowego Enea Poznań Open 2026 Pawel Rychter / Enea Poznan Open materiały prasowe





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