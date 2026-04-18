Brak Sabalenki w Stuttgarcie, teraz organizatorzy informują ws. Madrytu. Jest potwierdzenie

Mateusz Stańczyk

Marzec w kobiecym tenisie należał do Aryny Sabalenki. Liderka rankingu wygrała turnieje WTA 1000 w Indian Wells oraz Miami, dzięki czemu zgarnęła tzw. Sunshine Double. Zawodniczka pochodząca z Mińska zwykle rozpoczynała sezon na kortach ziemnych od Stuttgartu, ale w tym roku niespodziewanie zabrakło Białorusinki w tych niemieckich zmaganiach. Teraz wiadomość ws. 27-latki zamieścili organizatorzy tysięcznika w Madrycie. Opublikowali nagranie, które rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Aryna Sabalenka nie wystąpiła w tym roku podczas WTA 500 w StuttgarcieMARTIN KEEP / AFPAFP

Mamy już połowę kwietnia, a Aryna Sabalenka wzięła póki co udział w zaledwie czterech turniejach w tym sezonie. Białorusinka stara się umiejętnie gospodarować swoimi siłami. Gdy już startuje w jakichś zmaganiach, to zawsze melduje się w finale. Zdobyła w sumie trzy trofea: WTA 500 Brisbane, WTA 1000 Indian Wells oraz WTA 1000 Miami. Jedyną porażkę w 2026 roku zanotowała podczas starcia o tytuł w Australian Open. Mimo prowadzenia 3:0 w trzecim secie spotkania z Jeleną Rybakiną, ostatecznie musiała uznać wyższość reprezentantki Kazachstanu.

Zobacz również:

Teraz zawodniczka pochodząca z Mińska chce zrobić wszystko, by wygrać w końcu wielkoszlemowe zmagania na kortach ziemnych w Paryżu. Jedenaście miesięcy temu dotarła do finału Roland Garros, pokonując Igę Świątek, ale w kluczowej potyczce uległa Coco Gauff. 27-latka postawiła w tym roku na inny cykl przygotowań do najważniejszego turnieju na mączce w tenisowym kalendarzu. Po raz pierwszy od wielu lat zabrakło jej podczas rozgrywek WTA 500 w Stuttgarcie.

W poprzednich czterech sezonach za każdym razem meldowała się w finale niemieckiej imprezy, ale wszystkie z nich przegrała. Mógł zatem dziwić jej brak podczas tegorocznej edycji, bowiem wydawało się, że teraz nastał doskonały moment, by w końcu sięgnęła po premierowe trofeum w Porsche Tennis Grand Prix. Kilka dni przed startem turnieju Sabalenka poinformowała jednak, że nie jest w 100% gotowa do rywalizacji i musi opuścić te rozgrywki.

Zobacz również:

Wszystko jasne ws. występu Aryny Sabalenki w Madrycie

Dziś dowiedzieliśmy się, jak wygląda sytuacja w kontekście kolejnych ważnych rozgrywek na mączce, czyli WTA 1000 w Madrycie. Wszelkie wątpliwości rozwiali organizatorzy hiszpańskich zmagań. Opublikowali w swoich mediach społecznościowych nagranie, jak... Aryna znajduje się na głównym obiekcie w kompleksie Caja Magica. Białorusinka nie była sama. Tenisistce z Mińska towarzyszyła jej przyjaciółka - Paula Badosa. Hiszpanka trenowała za plecami Sabalenki, a liderka rankingu nagrywała filmik.

Aryna weźmie zatem udział w tych zmaganiach i będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem. Wygląda zatem na to, że w stolicy Hiszpanii nie zabraknie żadnej z pięciu czołowych tenisistek rankingu WTA. Jutro o godz. 18:00 poznamy turniejową drabinkę. Główne rozgrywki w Madrycie rozpoczną się 21 kwietnia, a zakończą - 3 maja. Najważniejsze informacje dotyczące rozgrywek na Półwyspie Iberyjskim będzie można śledzić na stronie Interia Sport, w specjalnej zakładce.

Zobacz również:

Aryna SabalenkaCHARLY TRIBALLEAU AFP
Paula Badosa
Paula BadosaIrina R Hipolito/DPPI via AFPAFP
Paula Badosa i Aryna SabalenkaPatrick HAMILTONAFP
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja