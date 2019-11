Amerykańscy bliźniacy Mike i Bob Bryanowie zapowiedzieli zakończenie tenisowej kariery. Ostatni turniej, w którym chcą wziąć udział, to wielkoszlemowy US Open. To bowiem właśnie w Nowym Jorku zaczęła się ich sportowa przygoda. W sumie wywalczyli 118 deblowych tytułów.

W historii tenisa nie było dotychczas tak utytułowanych zawodników. Mają po 41 lat, a zadebiutowali w US Open w 1995 roku. Przez 24 lata wygrali 118 turniejów, w tym wszystkie cztery Wielkie Szlemy. W 2012 roku zostali w Londynie mistrzami olimpijskimi, a cztery lata wcześniej zdobyli brąz. Triumfowali w 16 turniejach wielkoszlemowych, 39 rangi ATP Masters 1000 i czterech finałach ATP. W 2007 roku byli częścią amerykańskiej ekipy, która zdobyła Puchar Davisa.

- W ostatnich 21 latach byliśmy wdzięczni, że mieliśmy okazję spełniać swoje marzenia na kortach tenisowych. To była magiczna podróż, ale chcemy ją zakończyć, dopóki jesteśmy jeszcze zdrowi i nadal zdolni do wygrywania - powiedział Bob Bryan.

Przez 438 tygodni byli w rankingu deblem numerem jeden na świecie.