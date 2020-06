Słynny były niemiecki tenisista Boris Becker napisał na Twitterze, że jest zszokowany reakcją swoich rodaków na to, iż wziął udział w proteście przeciw rasizmowi w Londynie. Na zdobywcę siedmiu tytułów wielkoszlemowych spłynęła za to fala obraźliwych komentarzy.

"Jestem wstrząśnięty, zszokowany i przerażony wieloma obelgami wyłącznie z Niemiec za to, że poparłem wczorajszą demonstrację #BlackLivesMatters w Londynie. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Staliśmy się krajem rasistów?" - napisał w niedzielę na Twitterze 52-letni Becker.

Dzień wcześniej zamieścił na Instagramie film, na którym widać go stojącego, z zakrytymi chustą ustami, w tłumie protestujących. Wielu internautów skomentowało to w obraźliwy sposób. Były niemiecki tenisista zaznaczył, że amerykańska telewizja CNN i brytyjska gazeta "Daily Mail" w bardzo pozytywny sposób oceniły jego poparcie dla wspomnianej demonstracji.



"Najwidoczniej wiele osób w Niemczech wciąż nie rozumie, że to historia mojej rodziny" - podsumował. Na końcu wiadomości wymienił imiona czwórki swoich dzieci, których matkami są ciemnoskóre kobiety.