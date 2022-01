Słynny były tenisista Boris Becker w rozmowie z brytyjskimi mediami odniósł się do aktualnej gry i formy Emmy Raducanu.

19-letnia tenisistka reprezentująca Wielką Brytanię to niedawna sensacyjna triumfatorka US Open. Jednak okazuje się, że najtrudniejsze w jej przypadku było nie samo wdrapanie się na szczyt, ale utrzymanie gry na wysokim poziomie przez dłuższy czas.

Becker komentuje szybkie pożegnanie Raducanu z Australian Open

19-latka już pożegnała się z Australian Open, kończąc zmagania na drugiej rundzie. - Pamiętajmy, że nie miała możliwości odpowiednio przygotować się do tego turnieju - zaznaczył Becker w rozmowie z "Daily Mail". Ale jednocześnie podkreślił: - Pora, by zapomniała jak najszybciej o tytule zdobytym w US Open.

To, zdaniem Niemca, recepta na mentalne przestawienie się i koncentrację na kolejnych wyzwaniach. - Nadal jestem fanem Raducanu - podkreślił Becker. - I wciąż uważam, że ma wystarczająco dużo umiejętności tenisowych, by zdobywać więcej wielkoszlemowych tytułów.



