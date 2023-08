Boli od samego patrzenia. Rywalka Świątek dostała nagły "cios", ale reakcja

Oczy sympatyków tenisa są obecnie skupione przede wszystkim na Kanadzie - to właśnie w tym północnoamerykańskim kraju trwają bowiem dwie rywalizacje rangi 1000: turniej ATP w Toronto oraz zawody WTA w Montrealu . Nie brakuje tu i polskich akcentów, bowiem w owych współzawodnictwach biorą udział chociażby Hubert Hurkacz czy Iga Świątek .

WTA Montreal. Gauff przypadkowo... trafiła Pegulę przy serwisie

W późny wtorkowy wieczór wedle czasu środkowoeuropejskiego do walki na korcie ruszyły dwie Amerykanki - Coco Gauff oraz Jessica Pegula . Ich przeciwniczkami w pierwszej rundzie była japońsko-indonezyjska para Miyu Kato/ Aldila Sutjiadi , która ostatnio zasłynęła przede wszystkim kuriozalnym odpadnięciem z Rolanda Garrosa, którego przyczyną była... zbłąkana piłka .

Tym razem jednak to po drugiej stronie placu gry pojawił się problem z piłką, która "nie chciała się słuchać" Gauff . Podczas tie-breaka w pierwszym secie tenisistka w pewnej chwili zaserwowała bowiem tak niefortunnie, że... z bliskiej odległości trafiła Pegulę wprost w pośladek:

Ta tylko posłała spojrzenie w stronę swojej partnerki deblowej, choć nie ulega wątpliwości, że był to dla niej mocno niekomfortowy epizod. Być może to zresztą przyczyniło się nieco do faktu, że Amerykanki wspomniany tie-break przegrały 3-7, natomiast potem powróciły już na właściwe tory i w kolejnych odsłonach potyczki zwyciężały 6:1, 10:3.