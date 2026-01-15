Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bolesne zderzenie z Andriejewą. Świątek odchodzi w niepamięć. Znowu pogrom

Kacper Dąderewicz

Mirra Andriejewa już wie, że w pierwszej rundzie Australian Open zmierzy się z Donną Vekić. Wcześniej jednak postara się wygrać turniej w Adelajdzie, którego finał został zaplanowany na 17 stycznia. Rosjanka właśnie bez większego problemu rozprawiła się z rywalką, która podczas United Cup została zdeklasowana również przez Igę Świątek. Teraz jednak klęska z Polką odchodzi w niepamięć.

Maya Joint w Sydney poniosła druzgocącą klęskę z Igą Świątek. Polka w singlu pokonała ją 6:1, 6:1 i był to jej najlepszy występ podczas reprezentacyjnego turnieju otwierającego nowy sezon.

Australijka zaczęła turniej w Adelajdzie z przykrymi wspomnieniami po klęsce z Polką, ale teraz Polka w głowie Mayi Joint odchodzi w niepamięć. Przydarzył się bowiem kolejny pogrom, który będzie dla zawodniczki równie bolesny.

W ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Adelajdzie Maya Joint zmierzyła się z Mirrą Andriejewą. Wcześniej Rosjanka pokonała tu Marie Bouzkową, a teraz udowodniła, że jest bardzo dobrze dysponowana i nie rozpamiętuje już porażki z Martą Kostiuk w Brisbane.

Mirra Andriejewa w pierwszym secie szybko wyszła na prowadzenie jednego przełamania, a chwilę później podwyższyła do dwóch. Wówczas na korcie było już 4:1. Maya Joint potrafiła, co prawda, odrobić jednego breaka, ale o zwycięstwo w secie powalczyć się już nie udało.

Skończyło się 6:2, ale to jeszcze nie było najgorsze. Prawdziwa deklasacja nadeszła dopiero w secie drugim. Po nim Maya Joint z pewnością przestała już rozpamiętywać to, co stało się w Sydney w starciu z Igą Świątek. 

6:0 w drugim secie. Joint znowu zderzyła się ze ścianą

Mirra Andriejewa grała jak natchniona. Set zakończył się po sześciu gemach i Rosjanka wygrała go do zera. Ósma rakieta świata pokazuje, że podobnie jak przed rokiem, jest w dobrej formie na początku sezonu.

Rok temu Mirra Andriejewa zaczęła sezon od zwycięstwa w Dubaju i Indian Wells. Na obu tych turniejach pokonywała Igę Świątek i wiele wskazywało na to, że poważnie namiesza również w dalszej części sezonu.

Tak się ostatecznie nie stało, ale teraz Mirra Andriejewa wraca z nowymi nadziejami na dobre wyniki i kolejny awans w rankingu WTA. O wielki finał w Adelajdzie Rosjanka powalczy ze swoją rodaczką Dianą Sznajder.

