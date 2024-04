Bolesne zakończenie dla 16-letniej Rosjanki, Ukrainka gra dalej. Znamy rywalkę Linette

Ćwierćfinałowy pojedynek z udziałem Magdy Linette przyniósł nam sporo niezwykłych emocji. Zwłaszcza w pierwszym secie, gdy o losach końcowego wyniku decydował tie-break. Obie zawodniczki miały swoje piłki setowe, oglądaliśmy niesamowite wymiany. Przy jednej z szans na zamknięcie pierwszej partii Polka wybroniła się w niewiarygodny sposób i to odmieniło losy rywalizacji . Później rywalka popełniła dwa błędy i rozgrywka padła łupem poznanianki rezultatem 11-9. W drugim secie Holenderka została już zdominowana przez naszą tenisistkę i tym samym 32-latka mogła się cieszyć z awansu do półfinału.

Na wyłonienie rywalki w starciu o finał trzeba było poczekać kilka godzin, aż do zakończenia starcia Anheliny Kalininy z Mirrą Andriejewą. Ten mecz zamykał ćwierćfinałową rywalizację w turnieju WTA 250 w Rouen. Ostateczny rezultat poznaliśmy dopiero po godz. 21:00.

Anhelina Kalinina pokonała Mirrę Andriejewą. Ukrainka rywalką Magdy Linette w walce o finał WTA 250 w Rouen

Mecz rozpoczął się znakomicie dla 16-latki. Wyszła na prowadzenie 2:0, miała 30-15 przy serwisie rywalki. Wtedy Ukrainka jednak weszła do gry i odrobiła straty, zrobiło się 2:2. Wtedy rozpoczął się mały festiwal przełamań. W pewnym momencie było już 4:3 dla Rosjanki, ale końcówka należała do Ukrainki. Najpierw wykorzystała break pointa na 4:4, a potem dołożyła jeszcze dwa gemy i to Kalinina wygrała pierwszego seta 6:4.