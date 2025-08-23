Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bolesne wyznanie, a teraz przełomowe wieści. Tenisista podjął ważną decyzję

Alexander Zverev po odpadnięciu z Wimbledonu w pierwszej rundzie zaskoczył dziennikarzy, gdy podczas konferencji prasowej zaczął mówić o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym. Przed turniejem US Open Niemiec w rozmowie z mediami przekazał przełomowe wieści i ujawnił, że zdecydował się sięgnąć po pomoc specjalistów.

Alexander Zverev w świecie tenisa nie jest postacią anonimową. 28-latek podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn. Wcześniej dwukrotnie wygrywał kończący sezon turniej ATP Finals (2018 i 2021). Mimo to do tej pory nie udało mu się sięgnąć po mistrzostwo wielkoszlemowe - choć w finałach imprez tej rangi występował już trzykrotnie.

Ku zaskoczeniu kibiców, dziennikarzy i ekspertów Niemiec podczas Wimbledonu z szansami na końcowe trofeum pożegnał się już w pierwszej rundzie. Wówczas podczas konferencji prasowej zdobył się na szczere wyznanie i zdecydował się opowiedzieć o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym. 

"Czuję się teraz bardzo, bardzo samotny w życiu, co nie jest przyjemne. Muszę odzyskać utraconą radość. Nie sądzę, żeby tenis był teraz moim problemem; to kwestia życia. Nigdy nie czułem się tak pusty. Po prostu brakuje mi radości we wszystkim, co robię" - mówił.

Alexander Zverev współpracuje z psychologami. "Muszę na nowo odkryć siebie"

Przed rozpoczęciem rywalizacji w ramach tegorocznej edycji US Open zawodnik z Hamburga podzielił się ze światem dobrymi wiadomościami. W rozmowie z "Bildem" ujawnił, że na krótko po odpadnięciu z Wimbledonu zdecydował się odpocząć od tenisa i zdołał nieco oczyścić umysł. "Czas po Wimbledonie był dla mnie bardzo dobry. Pojechałem na wakacje, byłem całkowicie poza tenisem, nie trenowałem. A potem zacząłem od nowa i przygotowywałem się na Majorce. To było dla mnie najlepsze" - przyznał.

Wkrótce potem przekazał kluczowe wieści. Jak się okazuje, po blamażu w Londynie Niemiec zdecydował się sięgnąć po pomoc i rozpoczął współpracę z psychologami. "Zwróciłem się o pomoc do profesjonalistów i nadal z nimi współpracuję. I prawdopodobnie będę to robił jeszcze przez jakiś czas. To proces. Nie skończy się w tydzień czy dwa. Myślę, że to coś, co trzeba przepracować przez kilka lat. I właśnie to robię. Muszę na nowo odkryć siebie i zrozumieć, którzy ludzie dają mi radość, co sprawia mi przyjemność i co mnie motywuje. W wieku 28 lat to mój priorytet numer jeden" - oznajmił.

------------------------------------------------

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

