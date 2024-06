Bolesna wpadka Coco Gauff w Berlinie. 0:6 na koniec od partnerki z Roland Garros

Od dłuższego czasu Coco Gauff nie próżnuje i stara się o sukcesy nie tylko w singlu, ale także w deblu. I trzeba przyznać, że ostatnio wychodziło jej to całkiem nieźle. Podczas WTA 1000 w Rzymie dotarła do półfinału w grze pojedynczej oraz zagrała o tytuł w deblu. W trakcie Roland Garros było jeszcze lepiej. W singlu powtórzyła osiągnięcie, ale w grze podwójnej sięgnęła tym razem po końcowe trofeum . W Paryżu towarzyszyła Amerykance znakomita deblistka - Katerina Siniakova.

W Berlinie obie wystąpiły już w innych duetach. 20-latka zagrała ze swoją etatową partnerką, wracającą po problemach zdrowotnych Jessiką Pegulą, a Czeszka zdecydowała się na wspólną walkę z rodaczką - Lindą Noskovą. Los tak chciał, że pary te spotkały się już w pierwszej rundzie imprezy rangi WTA 500 w stolicy Niemiec. I rozegrały mecz, który zapisze się w historii. Pojedynek rozpoczął się we wtorek, a został dokończony dopiero w... czwartek . Wszystko przez opady deszczu, które uniemożliwiły sprawny przebieg zmagań.

Pojedynek, który trwał trzy dni. Gauff i Pegula z nieudanym powrotem do wspólnej gry

Na początku meczu o awans do ćwierćfinału oba duety prezentowały się bardzo solidnie przy własnym podaniu. Pierwszy break point pojawił się dopiero w ósmym gemie, przy decydującej piłce. Czeszki zdołały jednak przechylić szalę na swoją korzyść i wyrównać na 4:4. Tej samej sztuki nie udało się dokonać Amerykankom. Gauff i Pegula przegrały zaciętego gema i po chwili Noskova i Siniakova serwowały po zwycięstwo w secie. Coco i Jessica miały jeszcze dwa break pointy na odrobienie strat , ale rywalki nie pozwoliły już na to. Ostatecznie Linda i Katerina wygrały partię 6:4.

Drugi set okazał się już jednak bardzo jednostronny. Pojedynek zmierzał do szczęśliwego końca dla Czeszek, na tablicy było już 5:0. Trwał szósty gem, zawodniczki naszych południowych sąsiadów podawały po awans do ćwierćfinału. I wtedy nastała przerwa, która nieoczekiwanie wydłużyła starcie. Najpierw dokończenie miało się odbyć w środę, ale i wówczas pogoda nie dopisywała przez większość dnia. Być może udałoby się domknąć mecz, gdyby nie fakt, że na środę wyznaczono też pojedynek singlowy Siniakovej, przez co debel musiał poczekać.