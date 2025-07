Tegoroczny Wimbledon obfituje w niespodzianki jak nigdy. Już na wczesnych etapach odpadło wiele znanych tenisistek z absolutnego topu, włączając w to Jasmine Paolini.

Paolini przekazała, że zmaga się z kontuzją kolana , a ból jest zbyt silny, żeby mogła w najbliższym czasie wrócić na kort. Z tego względu musiała wycofać się z Pucharu Hopmana , który rozpoczyna się za kilka dni. To dla niej koniec marzeń o kolejnym trofeum i zatarciu złego wrażenia, pozostawionego w Londynie.

- Jestem pewna, że oboje dadzą z siebie wszystko, by poprowadzić Włochy do zwycięstwa. Będę ich wspierać z domu i mam nadzieję, że wszyscy wybierzecie się na Fiera del Levante - zapowiada się naprawdę wspaniały tydzień tenisa, wyjątkowy i pełen emocji. Dlatego gorąco zachęcam do kibicowania naszej drużynie. Forza Azzurri i forza Italia! - dodała tenisistka.