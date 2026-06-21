Maja Chwalińska po drodze do turnieju Roland Garros rozprawiła się z kilkoma wyżej notowanymi rywalkami, w tym z Diane Parry. Polka i Francuzka trafiły na siebie w czwartej rundzie, nasza reprezentantka, plasujaca się wówczas na 114. miejscu w rankingu WTA, pokonała 92. rakietę świata w stosunku 6:3, 6:2. To była deklasacja.

W czasie, gdy Chwalińska po zmaganiach w Paryżu postawiła na regenerację i przygotowania do Wimbledonu, Parry postanowiła sezon na trawie zainaugurować w Berlinie. Tam przebrnęła przez kwalifikacje, w pierwszej rundzie pokonała Clarę Tauson, w drugiej rundzie przegrała z wyżej notowaną Lindą Noskovą. Po porażce pozostała w Niemczech, cztery dni później na inaugurację eliminacji w Bad Homburg zdeklasowała Aoi Ito (6:2, 6:1), w niedzielę 21 czerwca o wejście do drabinki głównej zagrała z Iriną-Camelią Begu.

WTA Bad Homburg. Diane Parry wyeliminowana

Rumunka jest aktualnie dopiero 213. w rankingu WTA, w Bad Homburg występuje dzięki "chronionemu rankingowi", Parry z kolei jest 60, w kwalifikacjach rozstawiono ją z "2". I chociaż Francuzka była faworytką, to w pierwszym secie dała się zaskoczyć rywalce, w piątym gemie wprawdzie wybroniła break pointy, ale już przy stanie 4:4 i własnym serwisie była bezradna, nie ugrała nawet punktu. Po chwili Begu błyskawicznie obroniła podanie, pieczętując zwycięstwo 6:4.

Parry szybko otrząsnęła się po przegranym secie, na inaugurację kolejnej partii obroniła break pointa. I poszła za ciosem, sama przełamała rywalkę, z tak wypracowaną przewagą zmierzała do zwycięstwa, prowadziła już 4:1. Przy stanie 5:3 serwowała po triumf w secie, wówczas jednak Rumunka ponownie jej się postawiła i wykorzystała break pointa. To zwiastowało wielkie emocje w końcówce tej odsłony meczu.

Tych faktycznie nie brakowalo, Francuzka przy podaniu rywalki miała dwie piłki setowe, ale ich nie wykorzystała, Rumunka doprowadziła do wyniku 5:5. Ostatecznie o losach partii zdecydował tie-break, w którym triumfowała Begu. Niżej notowana zawodniczka wygrała 6:4, 7:6(5) i zostanie rozlosowana w drabince głównej turnieju, trafi do połówki drabinki, w której znajduje się m.in. Iga Świątek.

Parry, która ponownie zaliczyła wpadkę z niżej notowaną rywalką, pozostaje z kolei liczyć na to, że któraś z tenisistek zgłoszonych do turnieju głównego wycofa się ze zmagań w Bad Homburg, wówczas Francuzka mogłaby zostać dolosowana jako "szczęśliwa przegrana" kwalifikacji.





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