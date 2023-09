Bolesna porażka Magdy Linette w finale. Wiadomo, ile zarobiła w Kantonie

Wiele wskazywało na to, że to właśnie w Kantonie "Biało-Czerwona" wróci do formy, jaką prezentowała w Australii. Magdalena z powodzeniem rywalizowała w turnieju WTA 250 w Guangzhou. W finale rozgrywek przyszło jej się mierzyć z Xiyu Wang. Mecz od początku nie szedł po myśli naszej rodaczki. Niestety tym razem to rywalka dyktowała jej warunki. Nie obyło się bez incydentów. W drugiej partii przy stanie 1:2, poznanianka zaniepokoiła kibiców. Skarżyła się na ból w prawym barku i poprosiła o przerwę medyczną. Ostatecznie Polka przegrała pojedynek z reprezentantką gospodarzy 0:2 (0:6, 2:6).