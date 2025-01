Legenda surowa dla Hurkacza. Bolesny werdykt

Tym samym przygoda wrocławianina z tegorocznym Australian Open nadspodziewanie szybko dobiegła końca. Spotkało się to z dużym rozczarowaniem kibiców Hurkacza, ale zaskoczenia nie ukrywali również eksperci. Legendarny John McEnroe, który pełni rolę eksperta Eurosportu, wyznał, że porażka Polaka faktycznie jest zaskoczeniem , jednak zauważa, że Hurkacz po kontuzji na Wimbledonie w 2024 roku wciąż nie doszedł do siebie.

"To na pewno niespodzianka, że Hurkacz już nie gra na Australian Open, jednak niestety nie jest już tym samym facetem, co przed kontuzją na Wimbledonie, kiedy uszkodził sobie kolano " - ocenił były reprezentant Stanów Zjednoczonych, cytowany przez portal Sport.pl. McEnroe zastanawia się również, czy powrót Hurkacza po kontuzji nie był jednak przedwczesny, co przekłada się na jego dyspozycję.

Co prawda lekarzem nie jestem, ale w mojej opinii wrócił za wcześnie. Wydaje mi się, że grał, mimo że nie był w pełni gotowy do powrotu i przez to nadal ma problemy

McEnroe zauważa, że brak pewności pod względem fizycznym, ma ogromny wpływ na to, co dzieje się na korcie. "Gdy nie czujesz się dobrze fizycznie, masz to cały czas w głowie i wtedy tracisz pewność siebie. Hurkacz nie porusza się tak dobrze jak zwykle, nie uderza piłki tak dobrze, jak to robił. Nie wygrywa też tak łatwo po swoim serwisie. I dlatego zdarzają się takie niespodzianki" - podsumował Amerykanin.