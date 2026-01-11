Od samego początku tegorocznego United Cup Iga Świątek pozostaje podstawową polską singlistką. Druga rakieta świata w Australii radzi sobie bez zarzutów, notując kolejne zwycięstwa z Evą Lys, Suzan Lamens oraz Mayą Joint. Na Raszyniankę sposób znalazła dopiero w półfinale Coco Gauff. Amerykanka wygrała ze Świątek 6:4, 6:0, co skomplikowało drogę "biało-czerwonych" do finału prestiżowego turnieju.

Ostatecznie z boju z USA polscy zawodnicy wyszli obronną ręką. Przed porażką Świątek swój mecz wygrał Hubert Hurkacz. Wracający do regularnych występów tenisista z Wrocławia w dwóch setach poradził sobie z Taylorem Fritzem. O wszystkim zadecydował mikst, w którym Katarzyna Kawa i Jan Zieliński okazali się lepsi od duetu Coco Gauff - Christian Harrison. To oznaczało przepustkę do finału United Cup i potyczkę ze Szwajcarami.

W niedzielny poranek polskiego czasu Świątek wyszła na kort jako pierwszy z reprezentantów Polski. Naprzeciw Raszynianki stanęła Belinda Bencić. Pierwszy set poszedł po myśli Świątek, która wygrała 6:3. W drugiej partii doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Bencić nie oddała swojej przeciwnicze nawet gema, zwyciężając w drugiej partii 6:0. Decydująca partia nie przyniosła przełomu. Szwajcarka przełamała serwis Świątek i wygrała w trzecim secie 6:3.

Bencić tuż po meczu nie ukrywała radości. Wprost oceniła pojedynek ze Świątek

Tuż po pierwszej odsłonie wielkiego finału United Cup 2026 Bencić w krótkiej rozmowie podzieliła się swoimi wrażeniami z ledwo co zakończonego spotkania.

Szwajcarka zwróciła uwagę przede wszystkim na niekorzystny dla niej bilans poprzednich spotkań ze Świątek (zagrały ze sobą sześciokrotnie, z czego aż pięć razy zwycięsko z pojedynków wychodziła polska tenisistka). Jak Bencić zaznaczyła, granie przeciwko Świątek jest dla niej zawsze ogromnym wyzwaniem.

- To zawsze wyzwanie z nią grać. Staram się wtedy stawać się lepszą, dostosowywać do jej poziomu. Różnica między tym meczem a poprzednimi przeciwko Idze polegała na tym, że dzisiaj potrafiłam się po prostu cieszyć grą. To pozwoliło mi grać na sporym luzie. Czułam się bardzo dobrze, czułam się wolna, cieszyłam się chwilą - powiedziała Bencić o pojedynku ze Świątek.

Po przegranym pierwszym secie Bencić odmieniła losy spotkania, a momentami na korcie wprost dominowała. Spowodowało to, że w dwóch kolejnych partiach Świątek wygrała zaledwie trzy gemy. - Nie musiałam zbyt wiele zmieniać w drugim secie, bo od początku grało mi się dobrze. Liczyłam, że ona straci trochę koncentrację i czekałam na swój moment - dodał po chwili Szwajcarka.

Na sam koniec rozmowy Bencić podziękowała publice za wsparcie. Jak dodała, "wiem, że większość z was jest za Polską, ale bardzo dziękuje wam za wspaniałą atmosferę i przyjście tutaj".

Po zakończeniu starcia Świątek z Bencić na kort wyjdą tenisiści. Hubert Hurkacz w drugiej odsłonie finału United Cup zagra ze Stanem Wawrinką. O wszystkim zadecydować może mikst, do którego awizowani pierwotnie są Świątek i Hurkacz oraz Bencić i Wawrinka. Kapitanowie obu drużyn przed tym starciem mogą dokonać zmian w składach. Relacje z obu spotkań dostępne będą w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczu Polsat Sport

Iga Świątek AFP

Belinda Bencic MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP AFP