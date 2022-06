Magda Linette fantastycznie zainaugurowała Wimbledon 2022. Potrzebowała godziny, by odprawić debiutantkę z kwitkiem. W pierwszej rundzie turnieju zmierzyła się z Meksykanką Fernandą Contreras Gomez i wygrała 6:1, 6:4. Lecz teraz czeka na nią trudniejsze wyzwanie. Stanie naprzeciwko Angelique Kerber, notowanej na 19. miejscu rankingu WTA (Polka zajmuje 65. pozycję).

Pojedynek obu pań zaplanowano na 29 czerwca. Mecz rozpocznie się najwcześniej o godzinie 15.30 . Zagrają na korcie numer 2.

Linette jest bojowo nastawiona przed starciem z wyżej notowaną Niemką.

Wimbledon 2022. Magda Linette chce wziąć rewanż na Angelique Kerber

W rozmowie z Polsatem Sport polska tenisistka zaznaczyła, że "ma nadzieję utrzymać dobry poziom także w dalszych rundach turnieju". Przy okazji oceniła swój mecz z Gomez. Jej zdaniem nie było to ładne spotkanie, obfitowało w błędy, ale była na to przygotowana. "Wiedziałam, że muszę być cierpliwa, że jak zagram swoje i będę panować nad wymianami, to powinno być dobrze" - wyjaśniła.

Choć jej najbliższa przeciwniczka zajmuje miejsce w TOP 20 WTA, Linette wcale to nie przeraża. Wręcz przeciwnie. Liczy, że zwycięży i weźmie rewanż za majowy turniej w Strasburgu. Wówczas w ćwierćfinale przegrała z Niemką 2:6, 6:4, 4:6.

Na pewno czekam na rewanż za Strasburg, tam był dość wyrównany mecz, więc mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej - zapowiedziała.

Zdjęcie Magda Linette / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / AFP

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać w telewizji i internecie?

Zdjęcie Angelique Kerber, Wimbledon 2022 / Shaun Botterill / Getty Images