Błyskawiczna wygrana Fręch. "Treningi były bardziej męczące"

To był ekspresowy awans do drugiej rundy. Kiedy w innych rozpoczętych o godzinie 11.00 meczach zawodnicy na dobre się rozgrzali, 88. w światowym rankingu Fręch już cieszyła się ze zwycięstwa. Na wolne popołudnie nie może jednak liczyć.

"Jeszcze dziś mam zaplanowany trening. Codziennie byłam tu na kortach od rana do wieczora. Miałam po dwa treningi dziennie i te dni były bardziej męczące od tego meczu" - oceniła.

"Bardzo mnie cieszy, że byłam skoncentrowana i potrafiłam wykorzystać niedyspozycję przeciwniczki, bo wiem, że od jakiegoś czasu boryka się z problemami zdrowotnymi. Mimo wszystko to nie był łatwy mecz, bo trzeba było pilnować każdego punktu i nie dawać jej nadziei na odwrócenie losów spotkania. Na pewno dużo emocji mnie to kosztowało" - przyznała Fręch.

25-letnia łodzianka po raz drugi w karierze wystąpi w drugiej rundzie French Open. Poprzednio udało jej się to w 2018 roku, gdy debiutowała na paryskich kortach.

"Nie da się ukryć, że turnieje wielkoszlemowe różnią się od innych. Ranga i prestiż są zdecydowanie większe. To zwycięstwo przybliża mnie do celów, które sobie stawiam. Na ten sezon głównym jest awans do najlepszej 50 rankingu" - przyznała.