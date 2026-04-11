Błyskawiczna reakcja Polaków na okrzyki Ukraińców. Nie obyło się bez wpadki

Przed meczem wszystko wskazywało na to, że debel z Mają Chwalińską utworzy Katarzyna Kawa, która wczoraj w singlowej batalii musiała uznać wyższość Eliny Switoliny. Kapitan Dawid Celt dokonał jednak korekty, do boju desygnował Martynę Kubkę, a podopieczna trenera Piotra Pawlaka odpłaciła mu bardzo dobrą postawą.

Polacy i Ukraińcy stworzyli wielką atmosferę walcząc na głosy

To był trzymający w napięciu mecz zwłaszcza w dwóch pierwszych setach, rozstrzygających się w samej końcówce. Wynik Polkom bardziej odjechał w ostatniej odsłonie, ale patrząc po czasie spędzonym na korcie (1 godzina i 1 minuta) to wciąż był pojedynek godnej walki. Sukces odniosły jednak rywalki, a trzecie z rzędu zwycięstwo sprawiło, że to Ukraina zapewniła sobie po raz drugi z rzędu awans do finałów BJK Cup.

Dużą przyjemnością było oglądanie tej batalii z wysokości trybun i generalnie wszystkich dotychczasowych trzech spotkań. Nie licząc pojedynczych wybryków, jak podczas meczu Magdy Linette, gdy jeden z kibiców uzurpował sobie prawo do coachowania doświadczonej tenisistki, polska publika zdała egzamin na wysoką ocenę.

Jednak fakt, że rywalkami "biało-czerwonych" znów były przeciwniczki z Ukrainy sprawił, że w hali zameldowało się także wielu ich rodaków, którzy od wybuchu wojny licznie zamieszkali w naszym kraju. I zadbali o to, aby doping "Ukraina, Ukraina" niósł się po gliwickim obiekcie.

Jednak gdy tylko Ukraińcy głośnie zaczynali skandować unosząc flagi, w sekundzie zostawali przekrzyczani przez naszych kibiców. Wszystko jednak w sposób kulturalny, nikt nikomu nie ubliżał, a wygranymi byli po prostu ci, którzy mieli przewagę gardeł. Zdecydowana większość sympatyków, którzy w sobotę bardziej gromadnie zapełnili obiekt niż w piątek, to byli fani w biało-czerwonych barwach.

Niespodziewanie zaistniała jedna wpadka organizacyjna. Bardzo dziwna, wszak pod kopułą dachu zawieszony jest jeden z nowocześniejszych, olbrzymich ekranów w owalnym kształcie, z matrycami na wszystkie strony.

I wszystko prezentowało się dobrze, ale tylko do końca drugiego seta. Gdy nastała decydująca batalia, na ekranie wciąż wyświetlał się rezultat po tie-breaku. Taka sytuacja utrzymywała się przez kilka gemów, aż w końcu - nie mogąc naprawić tego feleru - podjęto chyba najsłuszniejszą decyzję, czyli całkowicie wygaszono wynik, umieszczając wyłącznie napis nieoficjalnych mistrzostw świata.

Sytuacja była jednak dalece niekomfortowo, bo zamiast zadrzeć wzrok ku górze, mnóstwo fanów patrzyło w telefony, aby na bieżąco kontrolować wynik spotkania.

Z Gliwic - Artur Gac

Zobacz również: Artur Gac

Maja Chwalińska Jarek Praszkiewicz PAP

Martyna Kubka Jarek Praszkiewicz PAP

Ljudmiła Kiczenok Jarek Praszkiewicz PAP

