Błyskawiczna klęska rosyjskiego numeru 1. Sukces młodego Polaka

Duża sensacja w Poznań Open. Odpadł numer 1

Maks Kaśnikowski rewelacją w Poznaniu

W drugiej odsłonie to Laaksonen przejął inicjatywę od początku. Szybko przełamał rywala i wyszedł na prowadzenie 3:0. W grze Kaśnikowskiego pojawiło się więcej błędów, a Szwajcar to wykorzystywał i grał solidnie. To wszystko poskutkowało wyrównaniem stanu meczu na 1:1 w setach.

Trzecia partia była niezwykle zacięta, zupełnie inaczej niż dwie poprzednie. Tenisiści utrzymywali podania, choć więcej problemów miał z tym 31-latek urodzony w Finlandii. Ostatecznie nie doszło do przełamania w decydującym secie i zawodnicy musieli rozstrzygnąć mecz w tie-breaku. Tam również toczyła się wyrównana walka, ale w końcówce nie wytrzymał Laaksonen. Od stanu 4:4 popełnił trzy błędy z forehandu i Kaśnikowski awansował do drugiej rundy Enea Poznan Open 2023.

- Był to bardzo trudny mecz. Przeciwnik był doświadczony, więc nie spodziewałem szybkiego zakończenia po pierwszym secie. Wiedziałem, że on będzie dalej grał, dalej walczył. Nieprzypadkowo był w pierwszej setce rankingu kiedyś. Wykorzystał wszystkie moje słabości w drugim secie, dużo trafiał i tak to się potoczyło - opowiadał po spotkaniu 19-latek. - Jest to świetne zwycięstwo, jestem podbudowany i muszę się teraz skupić na kolejnym meczu - dodał.