Blisko skandalu, Polka z Rosjanką miały grać przeciw Ukrainkom. W Polsce

Do skandalicznej sytuacji mogło dziś dojść podczas turnieju ITF W40 we Wrocławiu. Aktualna mistrzyni Polski i reprezentantka kraju Weronika Falkowska postanowiła bowiem zagrać w turnieju deblistek razem z... Rosjanką Darią Astachową, były rozstawione z jedynką. I co ważniejsze - dziś miały grać z pochodzącymi z Krymu Ukrainkami: Maryną i Nadiją Kolb. Spotkanie w ostatniej chwili odwołano, Falkowska i Astachowa oddały ja walkowerem. Z jakich powodów - nie wiadomo.