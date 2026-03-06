Niespełna rok temu Moyuka Uchijima byłą w TOP 50 rankingu WTA - stało się to po fenomenalnym w jej wykonaniu turnieju rangi 1000 w Madrycie. Sprawiłą kilka sensacji, ograła m.in. Ons Jabeur, Jessicę Pegulę i Jekaterinę Aleksandrową, doszła do ćwierćfinału. Dziś w rankingu jest 77. awansowała po ostatnim challengerze w Antalyi, spokojnie mogłaby jednak walczyć o miejsce w głównej drabince Indian Wells. Wybrała grę na mączce i mniejsze pieniądze.

Tyle że dzięki temu sporo może zyskać w rankingu, bo w poprzednim tygodniu w pierwszej imprezie z cyklu Megasaray Hotels Open okazała się najlepsza. A na starcie pokonała wtedy naszą Katarzynę Kawę. W czwartek wygrała ósmy mecz z rzędu, dziś tę serię mogła przedłużyć po potyczce z Mają Chwalińską.

Dla Polki to był pierwszy występ po kilku tygodniach przerwy, miała dobre losowanie, Łotyszce Adelinie Lachinovej i Greczynce Despinie Papamichail oddała łącznie zaledwie sześć gemów. Dziś jednak poprzeczka została zawieszona o kilka poziomów wyżej.

Choć po pierwszym secie wcale nie było tego widać.

WTA 125 w Antalyi. Maja Chwalińska kontra Moyuka Uchijima. Stawką półfinał turnieju

Początkowo nic nie wskazywało na tak niespodziewany scenariusz - Maja już w pierwszym gemie broniła break pointów, później została przełamana na 1:2. Uchijima nie uderza z siłą Sabalenki, nie porusza się jak Świątek, nie broni jak Gauff. Ale też potrafi jednym uderzeniem przejąć inicjatywę, gdy tylko ktoś przeciwko niej gra zbyt bezpiecznie.

I tak było w drugim secie, wcześniej Japonka dostosowała się do tego, co chciała grać Chwalińska. A Polka grała kombinacyjnie, zmieniała tempo akcji, dorzucała skróty. Uchijima zaś wkraczała w te gierki - i je przegrywała. Miała też chyba problem z "czytaniem" zamiarów leworęcznej Polki. Stąd 6:2 dla Chwalińskiej.

Druga partia była już przeciwieństwem tej pierwszej, urodzona w Kuala Lumpur Japonka zaczęła grać agresywniej. Niezbyt dobry pomysłem Chwalińskiej była gra przez środek kortu na forhend Japonki - Uchijima była wtedy w stanie przechodzić do ataków. Prowadziła już 5:1, Polka wygrała jednak dwa kolejne gemy. Pojawiła się szansa na uniknięcie trzeciego seta, potrzebna była jednak kontynuacja serii. Maja sama sobie jednak nie pomogła serwisem, doszły kolejne błędy, znów została przełamana. Skończyło się na 3:6, za moment, po przerwie toaletowej dla Chwalińskiej, musiały więc zacząć decydującą rozgrywkę.

Tę Polka zaczęła znów od kilku pomyłek, ale w trzecim gemie zdobyła breaka, a za moment potwierdziła go własnym gemem. Prowadziła 3:1, była na dobrej drodze do awansu do półfinału.

Tyle że tak prosty scenariusz w tym meczu nie mógł się sprawdzić. Uchijima odrobiła stratę w ósmym gemie, mimo że Chwalińska zdołał ze stanu 0-40 doprowadzić do równowagi. Za moment Polka jeszcze raz przełamała rywalkę, serwowała więc po mecz. I znów było 0-40. Wygrała dwie pierwsze akcje, ale w trzeciej trafiła w korytarz deblowy.

Uchijima wyrównała, za moment gładko podwyższyła na 6:5. I uzyskała dwie piłki meczowe przy podaniu Polki. Wykorzystała już pierwszą, po serwisie Moyuki Chwalińska zagrała niedokładnie.

Japonka triumfowała 2:6, 6:3, 7:5.

