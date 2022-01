Dariusz Wołowski, Interia: Iga Świątek nie zagrała dziś na swoim poziomie. Coś się stało?

Wojciech Fibak: Według mnie nic się nie stało. Amerykanka spisała się genialnie. Tak dominująca na korcie bywała tylko Serena Williams.

Australian Open. Iga Świątek żegna się w półfinale

Żadnych błędów Iga Świątek nie popełniła?

- Oczywiste, że popełniła. Nie wiem jednak kto dziś mógł się oprzeć Danielle Collins? Po złym początku w pierwszym secie czekałem na to, aż Tomasz Wiktorowski zareaguje, podpowie Idze, żeby nie ryzykowała aż tak bardzo przy pierwszym serwisie. Żeby grała bezpieczniej. Zbytnie ryzyko przy pierwszym podaniu rodziło za wiele błędów. A przy drugim - lżejszym, return Amerykanki był zabójczy. Liczyłem na to, że Iga będzie potrafiła doprowadzić do dłuższych wymian, to była jej szansa. Dłuższe wymiany rzeczywiście wygrywała, ale było ich za mało. Najczęściej Amerykanka rozstrzygała punkt w jednym, lub dwóch pierwszych uderzeniach.

Australian Open. Cieszmy się Igą Świątek

Kończymy Australian Open z uczuciem niedosytu?

- Skąd. Iga osiągnęła tu życiowy sukces, powtórzyła wyczyn Agnieszki Radwańskiej. To dla polskiego tenisa historyczna chwila. Może jesteśmy zawiedzeni dzisiejszym meczem, ale cały turniej był dla Igi wspaniały. W wieku 20 lat wraca na pozycję numer 4 w rankingu ATP. Trzeba to docenić.

Collins była rozstawiona w Australii z numerem 27.

- Ale grała dziś jakby była numerem 1, 2 lub 3. Nie zostawiła Idze szans. Pamiętajmy jednak, że Polka jest młoda, wykonała w Australii kolejny krok do przodu. Będzie nas jeszcze cieszyć swoim tenisem długie lata. Iga, Hubert Hurkacz i inni sprawiają, że nasz tenis przeżywa wielkie chwile. Przy czym oboje będą już tylko lepsi. Zapomnijmy o dzisiejszym rozczarowaniu, pomyślmy ile dzięki Idze przeżyliśmy emocji, a ja gwarantuję, że będzie ich w przyszłości znacznie więcej.

Rozmawiał Dariusz Wołowski