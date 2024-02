Błąd działaczy, za który płacimy od lat. Po latach Hurkacz może go naprawić

Polski tenis - nie tylko kobiecy, ale i męski - przeżywa wspaniałe lata. Hubert Hurkacz jest w pierwszej dziesiątce rankingu ATP. Jan Zieliński należy do czołowych deblistów świata. Do niedawna był wśród nich Łukasz Kubot, a Kamil Majchrzak przed dyskwalifikacją zadomowił się w pierwszej setce. Przedtem mieliśmy Jerzego Janowicza. W prestiżowych rozgrywkach Pucharu Davisa "Biało-Czerwoni" powinni grać z najlepszymi, a jednak pętają się na peryferiach. Dlaczego? Pokutują za koszmarne błędy działaczy sprzed lat. Jest szansa, że tenisiści w końcu je naprawią. W piątek i sobotę grają z Uzbekistanem, by w końcu awansować do Grupy Światowej I. Transmisja spotkania w Polsacie Sport Extra.