Na przykładzie Aliny Korniejewej i Mirry Andriejewej doskonale widać, jak różna może być droga zawodniczek, które w czasach juniorskich są na zbliżonym poziomie. W Melbourne, w 2023 roku, obie spotkały się w singlowym finale dziewcząt - ich batalia trwała trzy godziny i 18 minut, wygrała młodsza o 2,5 miesiąca Alina.

Dla Mirry był to ostatni turniej juniorski, wiosną zaczęła marsz w górę rankingu, finał tego już znamy. Od razu wygrała dwa turnieje ITF W60, później była czwarta runda w Madrycie, świetne występy w Paryżu i Londynie. Jeszcze w tym samym roku wskoczyła do TOP 50 rankingu WTA, dziś jest w nim piąta, ale po Wimbledonie może znaleźć się już w najlepszej trójce.

Korniejewa wygrała jeszcze juniorski Roland Garros, później skupiła się już na profesjonalnej rywalizacji. Tyle że często przerywały ją kontuzje, po awansie na 134. miejsce w rankingu, jako 16-latka (luty 2024), zniknęła na pół roku. A później brakowało stabilizacji.

Dopiero dwa tygodnie temu, po udanym turnieju w Paryżu (wygrane kwalifikacje, triumf nad Elisabettą Cocciaretto w pierwszej rundzie), wskoczyła do TOP 100. I jako zawodniczka z najlepszej setki zmierzyła się z Martyną Kubką - stawką był ćwierćfinał turnieju WTA 125 w Figueira Da Foz.

Polka zaczynała ten rok w czwartej setce, nigdy dotąd nie zagrała jeszcze w kwalifikacjach Wielkich Szlemów. Ostatnie tygodnie są jednak dla niej bardzo udane - błyszczy już nie tylko serwisem, dołożyła jeszcze inne elementy. I przyszły wyniki. Jeden finał, pięć półfinałów, dwa ćwierćfinały w imprezach ITF wywindowały 25-latkę z Zielonej Góry na 230. miejsce na świecie. To już niemal granica awansu do wspomnianych już kwalifikacji. A można było wręcz stwierdzić, że ewentualna wygrana z Korniejewą "wpychała" Kubkę ponad kreskę w kontekście gry o US Open w Nowym Jorku w drugiej połowie sierpnia.

Był tylko jeden problem - Martyna stoczyła dotąd tylko jeden mecz z rywalką z TOP 100 na świecie. I go przegrała - z Kateriną Siniakovą.

WTA 125 w Figueira Da Foz. Martyna Kubka kontra Alina Korniejewa. Stawką ćwierćfinał

Korniejewa została tu rozstawiona z "1" - wybrała korty twarde tuż przed wylotem do Londynu - będzie rozstawiona w kwalifikacjach Wimbledonu. I była naturalną faworytką tego starcia z zawodniczką klasyfikowaną o ponad 130 pozycji niżej.

Tymczasem Kubka wyszła z opresji w swoich dwóch pierwszych gemach serwisowych, obroniła kilka break pointów. A później pokazywała, że jej mocnym atutem jest serwis, ale też i gra w forhendu. A jak trzeba było, dodawała nawet skróty.

Martyna Kubka Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP

Rosjanka była zaskoczona, choć też w miarę spokojnie kontrolowała sytuację w swoich gemach serwisowych. Jest wysoka, ma 180 cm wzrostu, potrafi solidnie huknąć z końcowej linii. Czyli tak właśnie, jak czyni to Martyna. W dziesiątym gemie pojawiła się szansa na przełom, Polka wywalczyła trzy setbole. Dwa pierwsze Korniejewa obroniła serwisem i atakiem, w trzecim musiała posłać lżejsze drugie podanie. Kubka jednak przegrała tę akcję, spudłowała topspinem.

Ostatecznie decydował tie-break, kluczowa była akcja przy stanie 5-4 dla Polki. Martyna nie dała się zaskoczyć skrótem, wygrała wymianę przy siatce, zakończyła ją smeczem. A później Korniejewa jeszcze raz pogubiła się w ofensywie. Było więc 7:6 (4) dla 25-latki z Zielonej Góry.

Druga partia była już jednak inna, serwis odgrywał mniejsze znaczenie. Korniejewa odskoczyła na 2:0, a później - z 2:2 - na 5:2. I miała wyklarowaną sytuację. Kubka miała szansę wrócić do gry w tym secie, wywalczyła szansę na przełamanie w dziewiątym gemie, gdy Korniejewa serwowała po seta. Trafiła w siatkę. Drugą jednak już wykorzystała, nawiązała kontakt (4:5). A później wyrównała. Wydawało się, że znów zdecyduje tie-break, gdy jednak Rosjanka w samej końcówce zagrała kilka świetnych piłek. Uzyskała trzy piłki setowe przy podaniu Polki, wykorzystała tę trzecią.

Alina Korniejewa MATTHIEU MIRVILLE/DPPI AFP

Kubka momentalnie zabrała ręcznik i ruszyła w kierunku szatni - na przerwę toaletową. Lepiej zaczęła decydującą rozgrywkę (2:0), obie jednak na zmianę się przełamywały. Aż w końcu Polka przerwała tę serię, prowadziła 5:3. I miała dwie piłki meczowe na returnie. Nie udało się ich wykorzystać.

Został więc jeszcze własny gem serwisowy. Aż w końcu sukces stał się faktem - Martyna po raz pierwszy wygrała z rywalką z TOP 100 rankingu - pokonała ją 7:6 (4), 5:7, 6:4.

Za ten rezultat dostanie wypłatę w wysokości 3000 euro brutto, ale też 27 punktów do rankingu. A to da jej awans na 213. miejsce na świecie w klasyfikacji "na żywo". I już praktycznie przepustkę do kwalifikacji US Open.

Martyna Kubka Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Martyna Kubka Foto Olimpik/NurPhoto AFP





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