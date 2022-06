Bianca Andreescu nazwała Igę Świątek swoją "inspiracją"

Andreescu z dobrej strony zaprezentowała się w ostatnim turnieju w Bad Homburg, gdzie dotarła do finału. Tam co prawda przegrała z Caroline Garcią, ale i tak może z optymizmem patrzeć na swoją grę na trawie.

We wtorek Kanadyjka rozegra swoje pierwsze spotkanie w tegorocznym Wimbledonie. Będzie to mecz przeciwko Amerykance Eminie Bektas i to Andreescu w tym sezonie będzie faworytem.

Jak donosi na Twitterze Carole Bouchard, Andreescu sama czuje się coraz lepiej na trawie, a przełamanie w tym względzie przyszło podczas zawodów w Berlinie.

Iga Świątek inspiracją dla Bianki Andreescu

Zawodniczka twierdzi, że może być "underdogiem" ["czarnym koniem" - przyp.] nadchodzącego Wimbledonu. Jak dodała, jej inspiracją pod tym względem jest Iga Świątek. Polka także wielokrotnie stawiała się w roli "underdoga", aż dobre wyniki doprowadziły ją na szczyt rankingu kobiecego tenisa.

Świątek także swoją przygodę z tegorocznym Wimbledonem rozpocznie we wtorek. Rywalką Polki będzie Jana Fett z Chorwacji, sklasyfikowana na 254. miejscu w rankingu WTA.

