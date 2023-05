Białoruskie media zdumiewają po sensacyjnej porażce Sabalenki. Nie do wiary

Większej sensacji nikt nie mógł się spodziewać. Od razu powiedzmy, że tylko Iga Świątek mogłaby "przyćmić" to, co spotkało Sabalenkę w starciu z Kenin. Białorusinka miała za sobą wspaniały turniej w Madrycie, w którym w finale zmierzyła się właśnie z naszą tenisistką i pałała wielką żądzą rewanżu. Ta sztuka jej się udała po świetnym widowisku, w którym Sabalenka potwierdziła swoje największe atuty.

Aryna Sabalenka przegrała z Sofią Kenin, a na Białorusi...

Można było przypuszczać, że świadkami kolejnego odcinka polsko-białoruskiego serialu będziemy w Rzymie, a już na pewno kibice zakładali, że jeśli nawet któraś z dwóch największych gwiazd nie dojdzie do decydującej rozgrywki, to odpadnie co najwyżej krok przed finałem. Przykład Sabalenki po raz kolejny pokazał, że również w sporcie miano faworyta nie jest jeszcze żadnym gwarantem. Zwłaszcza że niektórzy mogli zapomnieć, iż 24-letnia Kenin, Rosjanka reprezentująca Stany Zjednoczone, to tenisistka wielkiej klasy, pragnąca odbudować swoją pozycję, wszak w marcu 2020 roku była przecież klasyfikowana na 4. miejscu w rankingu WTA.