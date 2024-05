Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie pokonała reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Madison Keys 6:1, 6:3 i jako pierwsza awansowała do finału rozgrywek w Hiszpanii. Po meczu naszej rodaczki z 29-latką, na kort wyszły gwiazdy kobiecego touru Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.

"Cóż, ogólnie rzecz biorąc, myślę, że jestem szczęśliwa, że mogę zagrać w finale z czołowymi tenisistkami. Ktokolwiek wygra drugi półfinał, zagra w finale, to pokazuje konsekwentność. Na pewno będzie to wyzwanie, z kimkolwiek się zmierzę. To będzie trudny mecz - zaznaczyła 22-latka na konferencji prasowej przed starciem rywalek i zaraz dodała - "Będę gotowa i skupię się na sobie" - zasygnalizowała podopieczna Tomasza Wiktorowskiego.