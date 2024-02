Duże szczęście Polaków. Czas na walkę z Koreą

Trafili bowiem na Koreańczyków z Południa, którzy choć rozstawieni, nie wydają się przeszkodą nie do przejścia. Jest wręcz przeciwnie, mimo braku rozstawienia to Biało-Czerwoni we wrześniowej rywalizacji będą faworytami do końcowego tryumfu. Nie może to dziwić, gdy spojrzymy na to, że najlepszy z Polaków - Hubert Hurkacz plasuje się w rankingu ATP na miejscu ósmym.