Polka grała z Pradze z Czeszką, która jest od niej wyżej notowana. I początek wskazywał na łatwą wygraną rywalki

Polka zgłosiła się do turnieju ITF W75 w Pradze, miała tu również grać eliminacje. Kilka rywalek zrezygnowało jednak z występu, Chwalińska wskoczyła do głównej drabinki. I od razu wpadła na Czeszkę Lindę Klimovičovą, jedną z wielu utalentowanych zawodniczek młodego pokolenia. Półfinalistkę juniorskiego Wimbledonu sprzed dwóch lat, co przecież też świadczy o umiejętnościach zawodniczki już dziś wyżej notowanej od Polki w rankingu WTA. Choć to się akurat może zmienić, bo 19-latka swojej 258. pozycji raczej nie poprawi, a Polka zapewne o co najmniej kilka miejsc awansuje. Dziś jest zaś 279.