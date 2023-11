Bezradna Linette w starciu z finalistką US Open. Spełnił się najgorszy scenariusz dla Polek

Wydawało się, że pojedynek z rywalkami z Kraju Klonowego Liścia rozpocznie się po myśli Polek , ale mimo wysokiego prowadzenia w drugiej partii , Magdalena Fręch przegrała swój mecz z 18-letnią Mariną Stakusić . Ta porażka sprawiła, że Magda Linette została postawiona przed bardzo trudnym wyzwaniem - musiała wygrać swoje starcie z Leylah Fernandez , by przedłużyć nasze nadzieje na awans do półfinału.

Zdominowana Linette przez rywalkę. Polki odpadają z gry o awans do półfinału

Tak się składa, że 31-letnia reprezentantka Polski przystępowała do tego starcia z serią 5 przegranych singlowych meczów z rzędu. W dodatku rywalka prezentowała w ostatnich tygodniach dobrą formę, co nie ułatwiało zadania. Początek meczu był jakby potwierdzeniem tego, że dyspozycja Kanadyjki zaczęła wzrastać. Mimo że mieliśmy trzy wyrównane gemy na starcie, to wszystkie padły łupek finalistki US Open z 2021 roku.