Bezpardonowy atak na gwiazdę tenisa. Haniebne wiadomości, wszystko pokazała

Niemiecka tenisistka Eva Lys znalazła się w centrum uwagi nie z powodu sukcesów na korcie, lecz przez falę nienawiści, jaka spadła na nią po przegranym meczu. 23-letnia zawodniczka podzieliła się w mediach społecznościowych przykładowymi wiadomościami, jakie otrzymuje po porażkach. To, co pokazała, mrozi krew w żyłach - brutalne, seksistowskie i często pełne groźby komentarze, które przekraczają wszelkie granice krytyki sportowej.

Daniil Medvedev - Nuno Borges. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Eva Lys ofiarą hejterów. Pokazała wulgarne wiadomości

Po porażce w turnieju w Tokio, gdzie Lys przegrała z Kanadyjką Victorią Mboko 1:6, 1:6 w zaledwie 56 minut, lawina hejtu nabrała niespotykanej dotąd siły. Wśród wiadomości, które trafiły do zawodniczki, znalazły się takie słowa jak: "Mam nadzieję, że nigdy nie zobaczysz już kortu tenisowego, ty beztalenciu", czy nawet "Mam nadzieję, że twoja rodzina zostanie zamordowana". Niektórzy użytkownicy posuwali się jeszcze dalej, grożąc śmiercią i wulgarnie wyzywając młodą Niemkę.

Lys, choć nie po raz pierwszy spotyka się z nienawiścią w internecie, postanowiła tym razem nie milczeć. Na Instagramie opublikowała serię wiadomości z komentarzem: "W ostatnim czasie nie miałam przyjemnych interakcji. Musimy głośno o tym mówić". Jej wpis miał zwrócić uwagę na skalę problemu, z jakim mierzy się wielu sportowców, szczególnie kobiety. Jak podkreśliła, tego typu ataki potrafią głęboko zranić i wpływać na psychikę zawodników, którzy i tak funkcjonują pod ogromną presją wyników.

Eva Lys padła ofiarą hejterów po przegranym meczu Instagram/eva.lys materiał zewnętrzny

Można podejrzewać, że źródłem nienawiści są osoby powiązane ze środowiskiem bukmacherskim. Wiele wiadomości skierowanych do Lys zawierało bowiem groźby i żądania zwrotu pieniędzy przegranych na zakładach dotyczących jej meczów. To zjawisko, niestety, staje się coraz powszechniejsze w świecie sportu.

Przypadek Evy Lys nie jest odosobniony. Na początku października podobne wiadomości ujawniła Iga Świątek, a niedługo później czeska tenisistka Linda Noskova. Obie zawodniczki pokazały, że fala internetowego hejtu nie zna granic.

Eva Lys Greg BAKER AFP

Eva Lys William West AFP

Eva Lys JULIEN DE ROSA AFP