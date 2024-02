Bezczelna prośba jednego z fanów. Sabalenka nie miała litości. Jej reakcja to prawdziwy hit

Aryna Sabalenka, wiceliderka rankingu WTA, w Europie uważana jest za zawodniczkę kontrowersyjną. Jej zachowanie na korcie, szczególnie w przeszłości, kiedy często puszczały jej nerwy, a także nie do końca jasne powiązania z reżimem Aleksandara Łukaszenki, a przede wszystkim stosunek do wojny w Ukrainie sprawiają, że na Starym Kontynencie nie należy do najbardziej lubianych zawodniczek. Zmienia się to jednak, gdy wyjeżdża do USA czy Australii, gdzie zawsze może liczyć na wsparcie kibiców.

