Bezcenny triumf rywalki Świątek! "Miałam tylko jedno pragnienie"

Garcia , dla której ostatnie dwanaście miesięcy to prawdziwa sinusoida emocji (zaczynała rok jako zawodniczka notowana w ósmej dziesiątce rankingu, a dodatkowo w marcu była zmuszona do przerwy z powodu kontuzji) nocą z poniedziałku na wtorek polskiego czasu mogła fetować sukces w wieńczącym sezon WTA Finals . W wielkim finale uporała się z Białorusinką, Aryną Sabalenką.

PRESS ASSOCIATION / © 2022 Associated Press

Iga Świątek - Daria Kasatkina 6-2, 6-3 WTA Finals. SKRÓT. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2022 Associated Press

Caroline Garcia zagrała w Billie Jean King Cup

Co ciekawe, wcześniej, w fazie grupowej Francuzka uległa Idze Świątek, a o awans do półfinału walczyła do ostatniej piłki z Rosjanką, Darią Kasatkiną. O miejscu w najlepszej czwórce zdecydował tie-break trzeciego seta.