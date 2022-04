Bez turniejów WTA w Chinach do końca 2022 roku

Szef zarządzającej kobiecymi rozgrywkami tenisowymi organizacji WTA Steve Simon zapowiedział, że decyzja o nierozgrywaniu turniejów w Chinach zostanie podtrzymana co najmniej do końca 2022 roku. Ma to związek z sytuacją Pen Shuai.

Zdjęcie Steve Simon / AFP