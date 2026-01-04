Z pewnością nie tak wyobrażali sobie wejście w nowy sezon Naomi Osaka oraz jej trener - Tomasz Wiktorowski. Japonka zainaugurowała kolejną kampanię rozgrywek w piątek. Już na "dzień dobry" czekał ją ciekawy test, bowiem musiała się zmierzyć z Marią Sakkari. Czterokrotna mistrzyni imprez wielkoszlemowych nie zaliczyła tego wyzwania. To Greczynka odniosła zwycięstwo, na dodatek bez straty partii. W drugim secie tenisistka z Europy nie pozostawiła żadnych złudzeń, która zawodniczka prezentowała lepszą formę podczas tamtego starcia. Końcowy wynik brzmiał 6:4, 6:2.

W niedzielę Osaka miała dostać okazję do poprawki, w spotkaniu z co najmniej tak samo intrygującą przeciwniczką. Jeszcze przed startem United Cup organizatorzy określali to spotkanie jako jeden z hitów fazy grupowej. Doszło bowiem do zestawienia dwóch triumfatorek US Open - ta z sezonów 2018 i 2020 miała się zmierzyć z mistrzynią z 2021 roku. Dziś Japonii przyszło toczyć walkę z Wielką Brytanią, a to oznaczało potencjalne starcie Naomi z Emmą Raducanu.

United Cup: Mistrzyni US Open zrezygnowała z występu

Minutę po godz. 2:00 czasu polskiego, a więc na niecałe 60 minut przed rozpoczęciem rywalizacji w meczu Japonia - Wielka Brytania, pojawił się oficjalny komunikat organizatorów. Spowodował on spore rozczarowanie na twarzach kibiców kobiecego tenisa. Okazało się bowiem, że do spotkania Osaki z Raducanu ostatecznie nie dojdzie. Wszystko ze względu na wycofanie Emmy z tej potyczki. Triumfatorka nowojorskiego Szlema z sezonu 2021 została zastąpiona przez Katie Swan. To właśnie 276. rakieta świata stanęła do walki z Naomi.

Ekipa Brytyjczyków zanotowała zatem kolejne osłabienie. Na kilka dni przed startem United Cup okazało się, że w żadnych australijskich rozgrywkach w tym sezonie nie zobaczymy Jacka Drapera. Mistrz zmagań w Indian Wells ciągle dochodzi do siebie po problemach zdrowotnych, które wykluczyły go z gry w prawie całej drugiej części sezonu 2025. W roli zastępcy triumfatora Mastersa widzimy Billy'ego Harrisa. Zawodnik notowany na 128. miejscu w rankingu ATP pokonał dzisiaj Shintaro Mochizukiego 7:6(4), 6:3, dzięki czemu wyprowadził Wielką Brytanię na prowadzenie w rywalizacji z Japonią.

Zobaczymy czy Raducanu pojawi się w jutrzejszej potyczce z Marią Sakkari, czy znów do akcji wkroczy jej niżej notowana koleżanka z drużyny. Poniedziałkowa batalia między ekipami ze Starego Kontynentu rozpocznie się nie przed godz. 10:00 czasu polskiego.

