Będzie wielki awans Polki, to już pewne. Ma półfinał, a to nie koniec

Ta sztuka się nie udała, była partnerka deblowa Igi Świątek w czasach juniorskich nie zdołała przesunąć się na tyle wysoko, by uzyskać wstęp już do kwalifikacji French Open. Jest w trzeciej setce, ale wciąż za daleko - szansa na Paryż już minęła.

Wciąż jednak pozostaje nadzieja na grę w Londynie , gdzie Chwalińska błysnęła przecież w 2022 roku - przebrnęła kwalifikacje, dotarła do drugiej rundy. To były, jak dotąd, jej życiowe zawody. Potrzebuje jednak jednego świetnego wyniku - i jest szansa, że dojdzie do tego właśnie teraz, w Pradze.

Mecz-pułapka przed Mają Chwalińską. Pierwszy z rywalką z niższej pozycji w rankingu

Maja Chwalińska w półfinale w Pradze. Trzeci awans, tym razem bez straty seta

W drugim zaś już było dużo łatwiej, prowadzenie 5:2 było efektem dobrej gry Chwalińskiej, Polka wymuszała błędy przeciwniczki. I gdy w kolejnym gemie prowadziła 30:0, do awansu brakowało jej dwóch punktów. Słabsza chwila wystarczyła, by za moment to Niemka cieszyła się z przełamania, została w grze. Do wyrównania stanu tego seta potrzebowała jeszcze jednego breaka, przy wyniku 4:5. Chwalińska wygrała jednak tym razem do zera i zameldowała się w półfinale.