Będzie powrót do zawodowego tenisa? Agnieszka Radwańska stawia sprawę jasno

Agnieszka Radwańska to postać doskonale znana fanom polskiego sportu. Krakowianka przez wiele lat brylowała na arenach międzynarodowych, odnosząc przy tym ogromne sukcesy. Co więcej, "Isia" i jej młodsza siostra Urszula w dużym stopniu przyczyniły się do rozwoju tenisa ziemnego w naszym kraju i zainspirowały wielu młodych Polaków do spróbowania swoich sił w tej dyscyplinie sportowej.

Agnieszka Radwańska o powrocie do zawodowego tenisa. "Przez myśl mi nigdy nie przeszło"

Po przejściu na sportową emeryturę Radwańska coraz częściej gra w padla. To właśnie na turnieju CUPRA Padlowe w Warszawie udało nam się zamienić kilka słów z byłą wiceliderką światowego rankingu kobiecego tenisa. "Isia" zdradziła nam, czy pojawiają się w jej życiu momenty, gdy myśli ona o powrocie do zawodowego tenisa. Nad odpowiedzią krakowianka nie musiała się długo zastanawiać.

Jak się okazuje, na powrót do rywalizacji na najwyższym poziomie Agnieszce Radwańskiej nie pozwoliły również problemy zdrowotne, z jakimi mierzy się ona w ostatnim czasie. "Nie byłabym w stanie tego dźwignąć już fizycznie i mentalnie myślę, że też nie. We wtorek miałam kolejny zastrzyk w bark, bo znów miałam zapalenie kaletki. Umówmy się, moje granie teraz ma się nijak do zawodowstwa. Gram w padla, czy w tenisa tylko i wyłącznie dla siebie, żeby być w formie, dalej być w tym środowisku i grać turnieje - pokazówki, czy legendy. Ale to nie jest absolutnie trening, żeby grać zawodowo. A już niestety organizm siada. Jak ktoś mnie pyta o takie rzeczy, to tak trochę się uśmiecham, bo ja wiem, jakie to jest nierealne" - stwierdziła.