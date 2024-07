Będzie pierwszy polski finał WTA, Linette napisała historię. Ależ wieść przed igrzyskami

25 lipca najpierw to Fręch ruszyła do akcji, pokonując w trzech setach 16-letnią Laurę Samson , choć należy przy tym odnotować, że ta zmagała się z problemami zdrowotnymi podczas potyczki i na koniec kreczowała. Po godzinie 13.00 tymczasem na placu boju pojawiła się Magda Linette mierząc się z Lindą Noskovą .

WTA Praga. Linda Noskova - Magda Linette - przebieg i wynik meczu

Zarówno pierwszy, jak i drugi gem padł łupem reprezentantki gospodarzy, która zdołała do tego już na samym początku przełamać Linette, natomiast przebudzenie ze strony poznanianki przyszło na szczęście szybko - ta wkrótce doprowadziła do remisu w minipotyczkach, również przełamując raz oponentkę.

Magda Linette w finale w Pradze. Polski mecz o tytuł

W drugiej części starcia nastąpiła swoista powtórka z rozrywki - to Noskova postawiła na początku mocniejszy akcent i zapisała dwie pierwsze mini potyczki na swoim koncie - w tamtym fragmencie pojedynku zawodniczka z Wielkopolski zdołała zapisać na swym koncie łącznie tylko trzy punkty.

Później na szczęście 48. rakieta świata po raz kolejny zdołała się skutecznie "odgryźć" - doprowadziła do remisu 2:2 i w dwóch kolejnych minipotyczkach nie utraciła ani jednego "oczka". Czeszka, najwidoczniej mocno obawiając się, że sprawy znów przybiorą dla niej skrajnie niekorzystny obrót, zdołała uspokoić sytuację ze swojej perspektywy i piąty gem drugiego seta zapisała już na swym koncie. Zaczęło się robić coraz ciekawiej...

Następnie doszło do wymiany "cios za cios" - i było 4:3 dla sportsmenki z Vsetina. Noskova pokazała po raz kolejny żelazne nerwy i w gemie siódmym, przy stanie 0:30 na korzyść Linette, zdołała się podnieść i przechylć w tym przypadku szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Należy tu też odnotować pewne kuriozum - otóż obie tenisistki co jakiś czas męczyła obecność... pszczół, które pojedynczo nadlatywały na kort, przeszkadzając i dekoncentrując obie uczestniczki widowiska. Rywalizacja w pełnym słońcu nie była tu więc jedyną niedogodnością...

Taki obraz wydarzeń na korcie mieliśmy aż do stanu 4:3 dla Polki i ośmego gema, w którym podawała Noskova. Czeszka nie wytrzymała presji i dała się przełamać do zera. Dzięki temu Linette stanęła przed szansą na wygranie tego spotkania już w następnym gemie. Tak się jednak niestety nie stało, mimo, że Linette prowadziła już 40:0 w tym gemie. Dała się dogonić i Noskova wykorzystała trzecią z szans na przełamanie. Warto dodać, że Linette miała aż sześć piłek meczowych.

Kolejny z gemów, tym razem przy serwisie Noskovej również był niezwykle zacięty, ale tym razem to serwująca wygrała i nieco niespodziewanie mecz się przedłużył. Kolejny gem serwisowy Linette tak zacięty już nie był. Polka przechyliła go na swoją korzyść i zapewniła sobie występ minimum w tie-breaku. To samo kilka minut później po grze na przewagi zrobiła także Noskova i o losach tego meczu miała rozstrzygnąć tenisowa dogrywka.