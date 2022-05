Będzie hitowe starcie Djokovicia z Nadalem!

Nadal w niedzielnym meczu 1/8 finału pokonał po zaciętym, pięciosetowym spotkaniu Feliksa Augere'a-Aliassime'a 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Ten pojedynek miał podwójne dno, ponieważ trenerem Kanadyjczyka jest Toni Nadal, czyli wujek Rafaela.

Toni Nadal zniknął z kortu Philippe'a Chatriera przed decydującym setem. W nim decydujący okazał się ósmy gem. Hiszpański tenisista przełamał w nim podanie rywala (dwa razy zagrywając niesamowite piłki), a potem serwował na mecz i już go nie wypuścił. Spotkanie trwało cztery godziny i 21 minut. To był dopiero trzeci przypadek, aby Rafa w Paryżu musiał rozegrać pięć setów. I zakończyło się to podobnie jak wcześniej z Amerykaninem Johnsem Isnerem i Djokoviciem.

Tenis. Będzie 59. starcie Nadala z Djokoviciem

Mecz Hiszpana z Kanadyjczykiem zakończył się przed 21.00, a temperatura spadała z minuty na minutę. Nie przeszkodziło to jednak tenisiście z Majorki w odniesieniu 109. zwycięstwa na tych kortach.

W ćwierćfinale Nadal zagra z Djokoviciem, który wcześniej w trzech setach poradził sobie z Argentyńczykiem Diegiem Schwartzmanem . To będzie 59. pojedynek Hiszpana z Serbem. Obaj toczą walkę o przejście do historii tenisa. Nadal wygrał bowiem już 21 turniejów wielkoszlemowych, z czego 13 w Paryżu, a Djoković 20., ale w ich bezpośredniej rywalizacji jest 30-28 dla "Nole".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rafael Nadal - Carlos Alcaraz. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

4. runda gry pojedynczej:

Rafael Nadal (Hiszpania, 5.) - Felix Auger-Aliassime (Kanada, 9.) 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

Novak Djoković (Serbia, 1.) - Diego Sebastian Schwartzman (Argentyna, 15) 6:1, 6:3, 6:3

Alexander Zverev (Niemcy, 3.) - Bernabe Zapata Miralles (Hiszpania) 7:6 (13-11), 7:5, 6:3