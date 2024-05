Switolina pokazała klasę w kluczowym momencie. Teraz Sabalenka

Właśnie wtedy Rosjanka dopięła swego i wygrała gema, gdy to jej rywalka podawała. Wiedziała, że to może być punkt zwrotny w tym pojedynku. Następna gra była niesamowicie zacięta, ponieważ mogła przechylić szalę zwycięstwa na jedną ze stron już do końca seta. Kalinska obroniła aż trzy breakpointy, ale przy czwartym nie dała już rady. Switolina bardzo szybko odzyskała więc prowadzenie w tym meczu i nie wypuściła go już do końca. Skończyło się 6:3, 6:3.