Będą zmiany w tenisie po wyrzuceniu gwiazdy? "Trzeba liczyć się z konsekwencjami"

Rublow zapłacił za swoje zachowanie, nie wiem, co chciał osiągnąć, krzycząc na sędziego. Sędzia liniowy powtórzył, co usłyszał, a jeśli to nie to, co tenisista powiedział, to już jego ryzyko. Mógł nie krzyczeć w ogóle

~ podkreśliła Załoga.