Becker żałuje jednej rzeczy w sytuacji Świątek! I zadziwia inną wypowiedzią

Boris Becker, były wybitny tenisista i legenda tego sportu, wraca powoli do aktywności w życiu publicznym po pobycie za kratami.

Niemiec generalnie rozpływał się nad rolą "Wielkiej Trójki". - Ich wpływ na tenis jest przepotężny. Tak naprawdę to zrozumiemy, gdy przejdą na sportową emeryturę. Ale jeżeli Bóg da, to mam nadzieję, że Novak i Rafa będą nas cieszyć swoją grą jeszcze przez parę lat - podkreślił Becker.

Boris Becker o rywalizacji wszech czasów. Mówi, na co liczy w przypadku Igi Świątek!

Zapytano też Niemca o najbardziej widowiskowe i sportowo najlepsze tenisowe rywalizacje w historii. Becker przyznał, że było ich tak wiele, że trudno postawić na jeden wątek. - Rywalizacja to sprawa fundamentalna. Ale trudno orzec, która historia rywalizacji była tą największą. Zachwycała mnie era Bjorna Borga i Johna McEnroe, ale ta rywalizacja między Jimmym Connorsem i Ivanem Lendlem też nie była przecież zła. Pete Sampras kontra Andre Agassi - to też było fantastyczne. Lubię też myśleć, że rywalizacja Becker - Lendl należała to bardzo ciekawych, podobnie, jak Becker - Stefan Edberg - uśmiechnął się Niemiec.