Finał Australian Open 2022, a więc mecz Barty - Collins rozstrzygnie, kto wygra pierwszy turniej Wielkiego Szlema w 2022 roku. Finał Australian Open 2022 zostanie rozegrany w Melbourne, a zwyciężczyni pojedynku Barty - Collins będzie bogatsza o 2,875 mln dolarów australijskich. Obie tenisistki mierzyły się ze sobą czterokrotnie. Trzy z tych meczów wygrała Barty, a tylko jeden Collins. Kto wygra w Australii? Gdzie oglądać finał Australian Open 2022?

Ashleigh Barty - Danielle Collins. Kto wygra finał Australian Open?

Ashleigh Barty w imponującym stylu w półfinale Australian Open 2022 pokonała Madison Keys, a mecz zakończył się po zaledwie 62 minutach wynikiem 6:1, 6:3. Dzięki temu zwycięstwu Ashleigh Barty zagra w finale Australian Open po raz pierwszy w karierze. Liderka światowego rankingu WTA jak dotąd zdobyła dwa tytuły wielkoszlemowe - French Open 2019 i Wimbledon 2021. Do tej pory jej największym osiągnięciem w Australian Open był półfinał, do którego dotarła w 2020 roku. Finał Australian Open 2022 powinien być łatwiejszy dla Barty z dwóch powodów. Po pierwsze, gra przed własną publicznością, a po drugie, w turnieju AO 2022 nie zmęczyła się za bardzo. Ashleigh Barty spędziła do półfinału tyle czasu na korcie, co Iga Świątek w zaledwie dwóch ostatnich meczach.

Danielle Collins w półfinale Australian Open bez problemów pokonała Igę Świątek, dzięki czemu, podobnie jak Barty, również pierwszy raz w karierze zagra w finale Australian Open. Danielle Collins to obecnie 30. rakieta świata, której w turniejach wielkoszlemowych nie szło do tej pory tak dobrze. W 2020 roku udało jej się wedrzeć do ćwierćfinału Roland Garros, wygranego ostatecznie przez Świątek. Z kolei w Wimbledonie i US Open nigdy nie przebrnęła trzeciej rundy. Na swoim koncie Danielle Collins ma dwa tytuły - w 2021 roku triumfowała w turniejach w Palermo i San Jose. Dlatego w finale Australian Open urodzona w Sankt Petersburgu Amerykanka nie jest faworytką. Trzeba jednak zaznaczyć, że ostatnie spotkanie Barty - Collins w lutym 2021 roku w Adelajdzie, zakończyło się dla niej pomyślnie.

Finał Australian Open 2022: Ashleigh Barty - Danielle Collins. Wyniki we wcześniejszych rundach AO

Ashleigh Barty - mecze w Australian Open 2022:

Barty - Keys 6:1, 6:3

Barty - Pegula 6:2, 6:0

Barty - Anisimowa 6:4, 6:3

Barty - Giorgi 6:2, 6:3

Barty - Bronzetti 6:1, 6:1

Barty - Curenko 6:0, 6:1

Danielle Collins - mecze w Australian Open 2022:

Collins - Świątek 6:4, 6:1

Collins - Cornet 7:5, 6:1

Collins - Mertens 4:6, 6:4, 6:4

Collins - Tauson 4:6, 6:4, 7:5

Collins - Konjuh 6:4, 6:3

Collins - Dolehide 6:1, 6:3

Barty - Collins. O której godzinie finał Australian Open 2022?

Finał Australian Open 2022 Barty - Collins zaplanowano na sobotę 29 stycznia o godz. 9.30.



Barty - Collins. Gdzie oglądać transmisję w tv

Transmisja tv finału Australian Open 2022 Barty - Collins na kanale Eurosport 1.



Finał Australian Open online live stream

Finał Australian Open 2022 Barty - Collins można obejrzeć również online live stream na Polsat Box Go oraz player.pl



Finał Australian Open 2022 "na żywo" z meczu Barty - Collins na sport.interia.pl.

